Osmaniye'de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın, çevredeki zeytinlik ve makilik alana sıçrarken, yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyü Evciller Mahallesi'nde çıkan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sumbas ilçesine bağlı Akdam köyü Evciller Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede çevredeki zeytinlik ve makilik alana sıçradı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma sevk edildi. Yangına karadan arazözler, su tankerleri ve iş makineleriyle, havadan ise yangın söndürme helikopterleri ile müdahale edildi. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba gösterdi.

Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

