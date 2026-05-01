Osmaniye'de ahşap evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde gece saatlerinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sumbas ilçesi Alibeyli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle ahşap bir evde yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı