Osmaniye'de 4 kişiye çarpıp kaçan sürücü polise teslim oldu

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobiliyle 4 kişiye çarparak kaçan sürücünün polise giderek teslim olduğu öğrenildi.

Kaza, cumartesi akşam saatlerinde Üzümlü Mahallesi Refik Cesur Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bulvar üzerindeki 4 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle vatandaşlar savrulup yaralanırken sürücü hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan 4 yaralı, ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan otomobilin 4 kişiye çarpması ve sürücünün durmadan olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kazanın ardından kaçan sürücünün daha sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemesi sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı