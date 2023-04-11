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Osmaniye'de 3 tır kazaya karıştı: 2 yaralı

Osmaniye'de 3 tır kazaya karıştı: 2 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi sınırlarında otobanda 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi sınırlarında otobanda 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep -Mersin Tarsus otoyolunun Ellek bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat Düziçi'nden Osmaniye İstikametine seyir halinde olan 06 EY 7460, 46 KB 233, 01 SK 289 plakalı tırlar çarpıştı. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Osmaniye-Gaziantep istikameti trafiğe bir süre kapalı kaldı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Gaziantep Osmaniye Tarsus 3. Sayfa Haberler

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