Osmaniye'de 3 tır kazaya karıştı: 2 yaralı
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesi sınırlarında otobanda 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi sınırlarında otobanda 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep -Mersin Tarsus otoyolunun Ellek bölümünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre saat Düziçi'nden Osmaniye İstikametine seyir halinde olan 06 EY 7460, 46 KB 233, 01 SK 289 plakalı tırlar çarpıştı. 3 tırın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza nedeniyle Osmaniye-Gaziantep istikameti trafiğe bir süre kapalı kaldı. - OSMANİYE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa