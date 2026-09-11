Osmaniye’de 3 otomobilin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi Tevfik Pampal Caddesi sanayi girişi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışmasının ardından kontrolden çıkan otomobillerden biri, başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı