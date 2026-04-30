Osmaniye'de 3 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düziçi ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde bulunan 2 Nolu Sağlık Ocağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen üç araç, kavşakta çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlar içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale, kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde yapıldı. Olay yerindeki ilk müdahaleleri tamamlanan yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı. - OSMANİYE

