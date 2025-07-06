Osmaniye'de 2 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kaza, Kadirli ilçesi Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi OSB Yeni Çevre yolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE