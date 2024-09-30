Osmaniye'de 14 Yaşındaki Kız Çocuğuna İstismar İddiası: 18 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 14 yaşındaki kız çocuğuna istismar iddiasıyla 18 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Düziçi ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, pedagog eşliğinde ifadesi alınan 14 yaşındaki E.B.'nin ismini verdiği 18 kişi jandarma ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çocuk istismarına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 4 gündür gözaltında bulunan 18 kişi sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE