Osmaniye Bahçe'de heyelan yolu kapattı, mahsur çocuklar kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bir elektrik direği devrildi, 2 araç zarar gördü. Yol ulaşıma kapanırken, mahsur kalan çocuklar vatandaşlar tarafından sırtlarda taşınarak kurtarıldı.

Olay, Bahçe ilçesine bağlı Yukarı Karderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Heyelan sonucu bir elektrik direği devrilirken, 2 araçta maddi hasar oluştu. Yola sürüklenen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşım durdu. Bölgede mahsur kalan çocuklar, vatandaşlar tarafından sırtlarına alınarak güvenli bölgeye taşındı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı