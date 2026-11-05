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Osmaniye Bahçe'de heyelan yolu kapattı, mahsur çocuklar kurtarıldı

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Osmaniye Bahçe'de heyelan yolu kapattı, mahsur çocuklar kurtarıldı Haber Videosunu İzle
Osmaniye Bahçe'de heyelan yolu kapattı, mahsur çocuklar kurtarıldı
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Osmaniye'nin Bahçe ilçesine bağlı Yukarı Karderesi köyünde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması yaşandı. Heyelanda bir elektrik direği devrildi, 2 araç zarar gördü; kapanan yolda mahsur kalan çocuklar sırtlarda taşınarak kurtarıldı.

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde gece boyunca etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle meydana gelen toprak kaymasında bir elektrik direği devrildi, 2 araç zarar gördü. Yol ulaşıma kapanırken, mahsur kalan çocuklar vatandaşlar tarafından sırtlarda taşınarak kurtarıldı.

Olay, Bahçe ilçesine bağlı Yukarı Karderesi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece boyunca etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle toprak kayması yaşandı. Heyelan sonucu bir elektrik direği devrilirken, 2 araçta maddi hasar oluştu. Yola sürüklenen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşım durdu. Bölgede mahsur kalan çocuklar, vatandaşlar tarafından sırtlarına alınarak güvenli bölgeye taşındı. Kapanan yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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