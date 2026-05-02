Osmangazi'de uyuşturucu operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı

Bursa'da jandarma ekiplerince şüphelinin evinde gerçekleştirlen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuştucu madde ele geçirilirken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Narkotik Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çevresinde yürütülen çalışmalar sonucu 1 şüphelinin evine operasyon gerçekleştirilidi. Şüphelinin evine yapılan operasyon neticesinde, yapılan aramada; 5 parça halinde toplam 2 kilo 355 gram kubar esrar maddesi, 10 kök skunk maddesi, 2 adet aktif iklimlendirme sistemi, 7 kapsül sentetik ecza, 7 fişek satışa hazır 10 gram kubar esrar maddesi, 1 adet sıvı likit esrar, 1 adet cep telefonu, 6 bin 700 TL uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi. Şüpheli jandarmadaki işlemleri aradından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BURSA

