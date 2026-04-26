Osmangazi'de trafik kazası: Otomobil takla attı, 1 yaralı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Araçlardan biri takla atarken 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sanayi Caddesi'nin Ankara istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, U.T. yönetimindeki 16 TBE 53 plakalı otomobil ile Y.S. idaresindeki 16 BDJ 544 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle 16 TBE 53 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan 1 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı