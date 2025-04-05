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Osmangazi'de Çocuk Darp Edildi

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde dışarda oyun oynayan bir çocuğa, dükkan sahibi tarafından şiddet uygulandı. Olay sonrası çevredekiler duruma tepki gösterdi ve polis olay yerine intikal etti.

Camı tıklattığı için çocuğu darp etti

BURSA - Bursa'nın merkez Osmangazi· ilçesinde dışarda oyun oynarken fazla ses çıkaran ve cama tıklayan çocuğa, iddiaya göre dükkan sahibi şiddet uyguladı. Olay sonrası vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Olay, merkez Osmangazi· ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir çocuk dışarda oyun oynarken bağırmaya başladı. Bağırışlara ve camının tıklanmasına sinirlenen dükkan sahibi, çocuğu darp etti. Olay sonrası çevredeki vatandaşlar duruma tepki göstererek polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Dükkan sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, çocuk ise vatandaşlar tarafından muhafaza altına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmangazi'de Çocuk Darp Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - 3.Sayfa
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