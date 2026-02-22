Haberler

Bursa'da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı

Bursa'da onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan toplamda 43 ayrı suç kaydı bulunan M.E.K. ve 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan G.C. gözaltına alındı.

Osmangazi'de farklı suçlardan aranan ve onlarca suç kaydı bulunan 2 hükümlü, polis ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında çeşitli suçlardan aranması bulunan kişileri tespit etti. Yapılan operasyonlarda, 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2 ayrı suç kaydı olan G.C. ile 43 ayrı suç kaydı bulunan M.E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki hükümlü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı rakam verdi

Erdoğan'ın masasındaki son anket! Yardımcısı net rakam verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor