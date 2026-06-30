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Bilecik'te atış etkinliğinde üst düzey güvenlik tedbiri

Bilecik'te atış etkinliğinde üst düzey güvenlik tedbiri
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde OMAK Atıcılar Kulübü tarafından düzenlenen atış etkinliğinde, yaklaşık 2 bin vatandaşın katılımıyla jandarma ekipleri tarafından üst düzey güvenlik tedbiri alındı. Etkinlik sorunsuz tamamlanırken, vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde düzenlenen atış etkinliğinde üst düzey güvenlik tedbiri alındı.

Osmaneli ilçesine bağlı Düzmeşe köyünde OMAK Atıcılar Kulübü tarafından atış etkinliği düzenlendi. Yaklaşık 2 bin vatandaşın katıldığı etkinlikte, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından üst düzey güvenlik tedbirleri alındı. Etkinlik kapsamında 2 asayiş timi, 1 trafik jandarma timi, 1 subay, 2 astsubay ve 4 uzman çavuş olmak üzere toplam 7 personel görev yaptı. Faaliyet boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, etkinlik sorunsuz şekilde tamamlandı.

Ayrıca etkinlik alanında vatandaşlara dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirme yapıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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