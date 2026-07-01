Osman Gazi Köprüsü'nde ters yönden gelen araç korku dolu anlar yaşattı

Osman Gazi Köprüsü girişinde ters yönden gelen otomobil korku dolu anlar yaşattı. Araç kamerasına yansıyan olayda, sürücü Mehmet Murat Oruç, yaklaşık 5-6 saniyelik fark sayesinde faciadan dönüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin önemli ulaşım güzergahlarından Osman Gazi Köprüsü giriş kısmında ters yönden ilerleyen bir otomobil, neredeyse bir faciaya yol açacaktı. Olay 28 Haziran 2026 tarihinde saat 05.18 sıralarında İstanbul'dan Bursa istikametine seyreden Mehmet Murat Oruç'un aracının kamerası tarafından kaydedildi. Oruç, köprü üzerinde sol şeritten orta şeride geçtikten birkaç saniye sonra ters yönden gelen bir aracın dörtlülerini yakmış şekilde geçtiğini belirtti. Oruç, otomobilin büyük bir hızla sol şeritten ilerlediğini söyledi. Oruç, şerit değiştirmesinden yaklaşık 5-6 saniye sonra yaşanan olay nedeniyle kafa kafaya çarpışmadan son anda kurtulduklarını kaydetti. Yaşadığı korku dolu anları anlatan Oruç, "Sonuçları çok ağır olabilecek bir trafik kazasının eşiğinden döndük. Yaklaşık 5-6 saniyelik bir farkla büyük bir facia önlenmiş oldu. Araç ters yönde ve yüksek hızla ilerliyordu. O an sol şeritte olmaya devam etseydim çok ağır sonuçlar doğurabilecek bir kazayla karşı karşıya kalabilirdik" dedi.

Olayın Osman Gazi Köprüsü'nün giriş bölümünde yaşandığını vurgulayan Oruç, ters yönden ilerleyen sürücü hakkında şikayetçi olacağını kaydetti. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı