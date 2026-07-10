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Yalova'da 3 ton kaçak midye ele geçirildi

Yalova'da 3 ton kaçak midye ele geçirildi
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Yalova'da Osman Gazi Köprüsü'nde yapılan denetimde, belgesiz taşınan yaklaşık 3 ton kara midyesi ele geçirildi. Midyeler doğal yaşam alanına bırakılırken, şahıslara para cezası uygulandı.

Yalova'da Osman Gazi Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimde, yaklaşık 3 ton kaçak kara midyesi el geçirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Marmara Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi ekipleri ile Yalova İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Osmangazi Köprüsü Otoyol Jandarma Timi tarafından yapılan yol kontrolünde, nakil, menşe belgesi bulunmadan taşındığı tespit edilen yaklaşık 3 bin kilogram kara midyesi ele geçirildi.

Ekipler tarafından el konulan midyeler, doğal yaşam alanlarına geri bırakıldı. Olayla ilgili şahıslar hakkında ise 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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