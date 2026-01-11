Oslo Havalimanı'nda dron paniği

Norveç'teki Oslo Havalimanı'nda iki pistten biri bölgede dron tespit edilmesi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da dron paniği havalimanındaki uçuşları etkiledi. Oslo Havalimanı'nda iki pistten biri bölgede dron tespit edilmesi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı. Havalimanını işleten Avinor'un sözcüsü, söz konusu dronun bir hobi dronu olduğunu belirterek, pistin yaklaşık 20 dakika kapalı kaldığını, ardından uçuşların normale döndüğünü açıkladı. - OSLO