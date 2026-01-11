Haberler

Oslo Havalimanı'nda dron paniği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Norveç'in Oslo Havalimanı'nda bir hobi dronu nedeniyle bir pist kısa süreliğine kapatıldı. Olayın ardından uçuşlar normale döndü.

Norveç'teki Oslo Havalimanı'nda iki pistten biri bölgede dron tespit edilmesi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı.

Norveç'in başkenti Oslo'da dron paniği havalimanındaki uçuşları etkiledi. Oslo Havalimanı'nda iki pistten biri bölgede dron tespit edilmesi nedeniyle kısa süreliğine kapatıldı. Havalimanını işleten Avinor'un sözcüsü, söz konusu dronun bir hobi dronu olduğunu belirterek, pistin yaklaşık 20 dakika kapalı kaldığını, ardından uçuşların normale döndüğünü açıkladı. - OSLO

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli çağrı: Neslimizi çoğaltmamız lazım

"Gelişmeler iyi değil" diyen Erdoğan'dan önemli bir çağrı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi

Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı

Para cezaları nafile! Kara koca araçtan inip dehşeti yaşattı
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
Şehit annesi ve kızını otobüse almayan şoföre silahlı saldırı

Tepkilerin odağındaki şoföre saldırı! Gündem yaratacak Peker detayı