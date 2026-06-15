Ortaca ve Dalaman'da uyuşturucu operasyonu

Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ekiplerince 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Ortaca ve Dalaman ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1Düzenlenen operasyon sonrası yapılan aramalarda; bir miktar uyuşturucu madde, hassas terazi, av tüfeği, 21 adet kartuş ve 25 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Yapılan operasyonda 10 şüpheli şahıs yakalanırken, çalışmaların devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı