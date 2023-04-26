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Ortaca'da ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

Ortaca'da ruhsatsız silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen istihbari çalışmalarda Dalyan Mahallesinde oturan T.A. isimli şahsın aracında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından sürdürülen istihbari çalışmalarda Dalyan Mahallesinde oturan T.A. isimli şahsın aracında ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi alındı. Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince şüphelinin aracında arama yapıldı.

Yapılan aramada; 2 adet seri numarası silinmiş tabanca, 3 adet şarjör, değişik çaplarda 145 adet mermi ele geçirilmiştir. Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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