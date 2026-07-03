Arızalanan yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı
Ortaca açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 4 kişi bulunan ticari yat, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak Ekincik Limanı'na çekildi.
Ortaca ilçesi açıklarında içerisinde 4 kişinin bulunan ticari yatın motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine olay mahalline Sahil Güvenlik Gemisi sevk edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri tarafından başlatılan kurtarma faaliyetleri neticesinde ticari yat, içerisindeki 4 şahıs ile birlikte Ekincik Limanı'na emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı