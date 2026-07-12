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Muğla'da çatıya çıkan genç ikna edilerek aşağı indirildi

Muğla'da çatıya çıkan genç ikna edilerek aşağı indirildi
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan 24 yaşındaki A.K., ekiplerin ve bir vatandaşın ikna çabaları sonucu indirildi. Çevredekilerin olayı cep telefonlarıyla kaydetmesi dikkat çekti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, ekiplerin uzun uğraşları sonucu ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi. Çevrede toplanan çok sayıda vatandaşın yaşananları adeta film izler gibi izlemesi ise dikkat çekti.

Olay, Ortaca ilçe merkezindeki bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki A.K. iş merkezinin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emniyet ekipleri uzun süre A.K.'yi ikna etmeye çalışırken, cadde ve kaldırımda toplanan çok sayıda vatandaş adeta film gibi izler gibi izledikleri olayı cep telefonlarıyla kaydetmeye başladı. İlk görüşmelerden sonuç alınamazken, olay yerinde bulunan bir şahsın A.K. ile kurduğu diyalog sayesinde genç ikna edildi. Çatıdan güvenli şekilde indirilen A.K., sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından gerekli işlemler için polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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