Haberler

Ortaca'da iki kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.

Olay, ilçe merkezinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadına silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadınlardan birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kayıplara karışan E.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
FED Başkanı Powell'dan brent petrol uyarısı: Henüz zirveye ulaşmadı

Gerçekleşirse dünya için felaket olur: Daha zirveyi görmedi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler

Cinayet anı kamerada! Genç avukatı güpegündüz böyle öldürdüler
Görevden alınan İYİ Partili il başkanı üyelikten istifasını açıkladı

Görevden alındı, milletvekilini suçlayıp partiden de istifa etti

Tartıştığı kadını sokak ortasında yumrukladı, müdahale edenlere tepki gösterdi

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Orta Doğu'daki ABD denizcileri, yemeklerinin fotoğrafını paylaştı

ABD askerlerinden Trump'ı zora sokacak "yemek" paylaşımı
Herkes o detaya takıldı, First Lady Trump'ın elini yine tutmadı

Kraliyet onuruna verilen yemekte herkes o detaya takıldı

Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı

Sokak köpekleri, çocuklara saldırdı! Kahreden haber geldi