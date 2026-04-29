Ortaca'da iki kadına silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan 1 kadın hayatını kaybetti, 1 kadın yaralandı.

Olay, ilçe merkezinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.C. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir nedenle iki kadına silahla ateş açtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadınlardan birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan diğer kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayın ardından kayıplara karışan E.C.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı