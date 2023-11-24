Orta refüje çarpan araç yan yattı... O anlar kamerada

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde refüje çarparak yan yatan ve otomobilin sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Pazar ilçesinde Prof. Dr. Mehmet Haberal Caddesi'nde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.D.'nin kullandığı 07 S 5432 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar olayı 112 acil çağrı servisine bildirince ola yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. O kaza ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı.