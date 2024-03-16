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Orta refüjde bulunan ağaçlara çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet sürücüsü önce orta refüjdeki ağaçlara daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Orta refüjde bulunan ağaçlara çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın Gemlik ilçesinde motosiklet sürücüsü önce orta refüjdeki ağaçlara daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Gemlik Çevreyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü önce orta refüjde bulunan ağaçlara, daha sonra kaldırıma çarptı. Kazada, sürücü ağır yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ağır yaralanan sürücüye olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Sürücünün, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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