Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde maden baskını: 9 Çinli öldürüldü

3. Sayfa Haberleri

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde maden baskını: 9 Çinli öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çin tarafından işletilen bir altın madenine düzenlenen silahlı baskında 9 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çin tarafından işletilen bir altın madenine düzenlenen silahlı baskında 9 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madenine silahlı baskın yapıldı. Çin tarafından işletilen madende bulunan 9 Çin vatandaşının baskında hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Madenin bulunduğu Chimbolo yakınındaki Bambari kasabasının Belediye Başkanı Abel Matipata yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 05.00 sularında düzenlendiğini aktararak, madenin birkaç gün önce faaliyete geçtiğini ifade etti.

Hayatını kaybeden 9 Çinlinin cenazeleri başkent Bangui'ye getirilirken, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi. Saldırı henüz kimse üstlenmezken, isyancı Vatanseverler Koalisyonu (CPC) yaptığı açıklamada, Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner Grubuna bağlı Rus paralı askerleri saldırının arkasında olduğunu iddia etti. - BANGUİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çin Halk Cumhuriyeti Orta Afrika 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title