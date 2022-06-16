Ormanlık alanda çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü - Haberler

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Ormanlık alanda çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ormanlık alanda çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ormanlık alanda çıkan yangın, eve sıçramadan söndürüldü

SAKARYA - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, bölgede bulunan eve sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Sabırlı Mahallesi Emirler Sokak'taki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını bölgedeki eve sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Murat Hazer - 3. Sayfa

3. Sayfa Yerel Haberler

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