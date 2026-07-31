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Ormanın sessiz çığlığı havadan görüntülendi

Ormanın sessiz çığlığı havadan görüntülendi
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Aydın’ın Çine ilçesinde dün başlayan ve 20’nci saatine giren orman yangınının ardından ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi.

Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayan ve 20'nci saatine giren orman yangınının ardından ortaya çıkan tahribat havadan görüntülendi. Bir zamanlar yemyeşil örtüyle kaplı yamaçların yerini siyaha bürünen alanlar alırken, yangının doğada açtığı derin yara dron kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Kavşit Mahallesi'nde 30 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi aralıksız sürüyor. Gece boyunca karadan devam eden söndürme çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının yeniden devreye girmesiyle hız kazandı. Yangına 9 helikopter, 3 uçak, 42 arazöz, 9 su tankeri, 4 dozer ve 315 personelle müdahale ediliyor.

Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler, dün akşam saatlerinde Mutaflar Mahallesi'ne kadar ulaştı. Tedbir amacıyla mahallede bulunan bazı evler boşaltılırken, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da güvenli bölgelere tahliye edildi. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yerleşim alanlarını korumaya yönelik mücadele aralıksız devam ediyor.

Yangının etkili olduğu bölgelerde oluşan tahribat ise günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi. Mutaflar Mahallesi'nde dron ile kaydedilen görüntülerde, kilometrelerce uzanan ormanlık alanın büyük bölümünün siyaha büründüğü görüldü. Yemyeşil çam ormanlarının yerini külle kaplanan yamaçlar aldı. Dumanların arasında yükselen is kokusu ve küle dönen ağaçlar, yangının şiddetini bir kez daha ortaya koyarken, yeşil vatanın uğradığı tahribat havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Ekiplerin yangını tamamen kontrol altına almak için bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmaları ise aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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