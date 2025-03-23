Ormanda İş Kazası: Dursun Kuzu Hayatını Kaybetti
Düzce'nin Yığılca ilçesinde ormanda çalışırken devrilen ağaçların altında kalan Dursun Kuzu, hastanede hayatını kaybetti. Kuzu, yaklaşık bir haftadır yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Ormanda çalışırken iş kazası geçirerek hastanede tedavi altına alınan Dursun Kuzu, hayatını kaybetti.
Düzce'nin Yığılca ilçesi Hacıyeri köyünde 17 Mart 2025 tarihinde ormanda kesim yaparken devrilen ağaçların arasında kalarak ağır yaralanan Dursun Kuzu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.
Yaklaşık olarak 1 haftadır Düzce Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Kuzu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa