Haberler

Orman yasağını delen 513 piknikçi havadan tespit edildi, 2 milyon liraya yakın para cezası kesildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde ormana giriş yasağını ihlal eden ve ağaçlık alanlarda ateş yakarak piknik yapan 513 kişi, polis dronyla tespit edilerek ceza kesildi.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde ormana giriş yasağını ihlal eden ve ağaçlık alanlarda ateş yakarak piknik yapan 513 kişi, polis dronyla tespit edilerek ceza kesildi.

Alınan bilgiye göre, ormanlık alanlarda yasak dönemlerde piknik ve mangal yapanları yakalamak için harekete geçen Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, drone ile Aydos, Teferrüç Tepe, Uzundere ve Şalgamlı Devlet Ormanları bölgelerinde gece ve gündüz denetimler gerçekleştirdi.

İstanbul Valiliği tarafından alınan karar gereği 8 Haziran ve 15 Ekim tarihleri arasında uygulamaya konan yasağı delen kişiler, polisin takibinden kurtulamadı.

Söz konusu ormanlık alanlarda 8 Haziran ile 14 Temmuz tarihleri arasında drone ile denetim yapan polis, yasağa rağmen ormanda piknik yapanlar olduğunu belirledi. Drone görüntülerine yansıyan 513 kişi, hemen motosikletli polis timlerine bildirildi. Motosikletli ekip, tespit edilen noktada söz konusu kişilerin kişinin piknik yaptığını belirledi. Tespit edilen 513 kişiye toplam 1 milyon 900 bin 665 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca yapılan kontrollerde 2 ruhsatsız tabanca ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 6 kişi hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" kapsamında, 1 şahıs hakkında ise "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" kapsamında adli işlem yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarıldı. Emniyet ekipleri, ormanlık alanların korunması ve alınan tedbirlere uyulmasının sağlanmasına yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da korkunç kaza: Uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi

Antalya'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 5 kişi can verdi, 2 yaralı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da halk ABD’nin olası kara saldırısına karşı sahilde silahlarla devriye geziyor

Silahını kapan sahile koştu! Halk olası çıkarmayı bekliyor
Gürsel Tekin 'Kendimi asarım' demişti! Törene katılan vatandaş her şeyi anlattı

"Kendimi asarım" demişti! Bu görüntü Gürsel Tekin'i zora sokacak
Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş

Gözünü kırpmadan çocukluk arkadaşını vurdu! Bakın sebebi neymiş
TikTok paylaşımından 2 hafta sonra korkunç son! Karı koca evde ölü bulundu

Fenomen ve eşi ölü bulundu! Skandalı duyurduğu bu videodan hemen sonra
Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü! Tam 60 bin kişi yerinden oldu

Avrupa'nın gözde ülkesi küle döndü: Görüntüler dehşet verici
Bir ülke Ebola salgınından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı

Bir ülke salgından kırılıyor: Vaka sayısı 3 bini aştı
Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi

Dayaktan kaçarken canından oldu! Acı son böyle geldi