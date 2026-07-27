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Adıyaman'da orman yangını: Çok sayıda ağaç zarar gördü

Adıyaman'da orman yangını: Çok sayıda ağaç zarar gördü
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Adıyaman’da, gece geç saatlerde başlayan ve yoğun çabalar sonucunda söndürülebilen orman yangınında çok sayıda ağacın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Adıyaman'da, gece geç saatlerde başlayan ve yoğun çabalar sonucunda söndürülebilen orman yangınında çok sayıda ağacın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta kara yolu Ali Dağı ormanlık alanında gece geç saatlerde yangın meydana gelmişti. Olay yerine çok sayıda itfaiye, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen ekiplerin yoğun çabaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Olay yerine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz de gelerek durum hakkında bilgi almıştı. Günün ağarmasıyla yangında birçok ağacın zarar gördüğü ortaya çıktı.

Olay yerinde itfaiye ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri devam ederken ormanlık alana ve çevresine sivil vatandaşların incelemeler bitene kadar giriş ve çıkışların yasaklandığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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