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Orman yangınında acı bilanço: 19 hane yandı

Orman yangınında acı bilanço: 19 hane yandı
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Adana’nın Aladağ ilçesine sıçrayan orman yangınında Dailer Mahallesi’nde 19 hane alevlere teslim oldu.

Adana'nın Aladağ ilçesine sıçrayan orman yangınında Dailer Mahallesi'nde 19 hane alevlere teslim oldu. Günün ağarmasıyla yangının bıraktığı acı bilanço havadan görüntülendi. Evi yanan Durdu Yaman, "Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" dedi.

Kozan ilçesinde başlayan yangın Aladağ ilçesi Dailer Mahallesi Musa Hacılı mevkiine sıçradı. Burada bulunan 19 ev ise yandı. Günün aydınlanmasıyla yangının bıraktığı acı bilanço ortaya çıktı. Yanan evler havadan görüntülenirken acı bilanço yürekleri dağladı.

"Evimiz yanmasını seyrettik"

Evi yanan Durdu Yaman, "Biz bilemedik 'ateş attı' dediler. Karşıdan seyrediyoruz, Allah'a yalvarıyoruz. İneklerim vardı 'ineklerimi kaçırayım' dedim, kaçıramadım. İneklerime ama çok şükür bir şey olmadı. Kendimi baraja attım. Evimizin çatır çatır yanmasını seyrettik" diye konuştu.

"Hey şeyimiz kaldı, canımız yanıyor"

Çıkan yangın sonrası evi yanan Hamza Ördek, "Evi terk ettik hiçbir şey alamadık. Her şeyimiz kaldı. Bir arabayı alabildik. Canımız yanıyor, kalacak yer yok ne yapacağız bilmiyoruz. Evimi gördüğümde çöktüm, her şey yanmış bitik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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