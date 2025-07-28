Orman Yangınına Yardım Giderken Kaza: Baba-Oğul Yaralandı

Orman Yangınına Yardım Giderken Kaza: Baba-Oğul Yaralandı
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Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına yardım için yola çıkan otomobil, su tankerine çarptı. Baba ve oğlu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Orhaneli ile Harmancık arasında çıkan orman yangınına yardım için yola çıkan otomobil, su tankerine çarptı. Otomobildeki baba-oğul yaralandı.

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasında çıkan orman yangınına yardım için yola çıkan İsa A. idaresindeki 43 U 7397 plakalı otomobil, bölgedeki çalışmalara destek vermek için yolda ilerleyen su tankerine çarptı. Yaralılara ilk müdahaleler, çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Kazada otomobilde bulunan İsa A. ve oğlu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat yapılırken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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