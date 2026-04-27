Orman yangını kontrol altına alındı

Aydın'da meydana gelen orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Kuyucak ilçesi Yukarı Yakacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale etti. Vatandaşların da ekiplere destek verdiği yangın, yoğun çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangında 7 dekar karaçam ormanının zarar gördüğü bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - AYDIN

