Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest bırakıldı - Haberler

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Orman muhafaza memurunu döven 4 şüpheli serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Osmaniye'de, ormanda kaçak kestikleri odunları taşıdıkları kamyonetlerini durduran orman muhafaza memurlarından Atilla Yıldız'ı dövdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Osmaniye'de İl Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli orman muhafaza memurları, kaçak kesilmiş odunların taşındığı belirlenen kamyoneti durdurdu. Kamyonet, işlemler için Dereli köyündeki Orman İşletme Müdürlüğü deposuna çekildi. Bu sırada kamyonetteki 4 kişi, tartıştıkları orman muhafaza memuru Atilla Yıldız'ı dövdü.

MESLEKTAŞLARI KURTARDI

Yıldız, yanında bulunan meslektaşları tarafından saldırganların elinden kurtarıldı. Başından ve gözünden yaralanan Yıldız, ambulansla önce Osmaniye Devlet Hastanesi'ne daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Atilla Yıldız'a saldıran 4 şüpheli, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta verdikleri ifadenin ardından serbest kaldı.

Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - 3. Sayfa

Orman İşletme Müdürlüğü, Atilla Yıldız, Yarpuz, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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Yorumlar (3)

Fuat Pinar:

adaleti herkes kendisi sağlamalı hukuka yük olmayın

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Halit:

bu adaletmi

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Ensar Ustaoglu:

NE ADALET AMA AYAKTA ALKIŞLAMAK LAZIM

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500
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