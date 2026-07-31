Orman alanını işgal eden hükümlü yakalandı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde Orman Alanlarının İşgali, Ormandan Faydalanma ve Orman İçine Yerleşilmesi suçundan 5 Yıl 3 Ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Orman Alanlarının İşgali, Ormandan Faydalanma ve Orman İçine Yerleşilmesi suçundan 5 Yıl 3 Ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ketenova Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, Orman Alanlarının İşgali, Ormandan Faydalanma ve Orman İçine Yerleşilmesi suçundan hakkında 5 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. (57) yakalandı. Gözaltına alınan hükümlü, adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.