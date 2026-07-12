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Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu

Seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeki kamyonet alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında kamyonet küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Orhangazi ilçesi İznik yolunda seyir halindeki kamyonet bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Dumanları fark eden sürücü aracı yol kenarına çekerek, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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