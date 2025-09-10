Haberler

Orhangazi'de Patlamamış El Bombası Paniği

Orhangazi'de Patlamamış El Bombası Paniği
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar tarafından bulunan bir patlamamış el bombası paniğe neden oldu. Kurtuluş Savaşı dönemine ait olduğu düşünülen el bombası, güvenlik çemberine alındı ve imha ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay, Orhangazi ilçesi sahil kıyısında meydana geldi. Göl kenarında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıya yakın bölgede el bombasını fark ederek hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanlarının el bombasını kontrollü şekilde imha edeceği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da aynı bölgede patlamamış top mermisi bulunmuş, sahil hattında sık sık askeri mühimmatlara rastlanmıştı. - BURSA

