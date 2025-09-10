Orhangazi'de Patlamamış El Bombası Paniği

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde İznik Gölü sahilinde vatandaşlar tarafından bulunan patlamamış el bombası paniğe neden oldu. Kurtuluş Savaşı yıllarından kaldığı tahmin edilen el bombasının bulunduğu alan güvenlik çemberine alınırken, olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.

Olay, Orhangazi ilçesi sahil kıyısında meydana geldi. Göl kenarında yürüyüş yapan bir vatandaş, kıyıya yakın bölgede el bombasını fark ederek hemen jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bomba imha uzmanlarının el bombasını kontrollü şekilde imha edeceği öğrenildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda da aynı bölgede patlamamış top mermisi bulunmuş, sahil hattında sık sık askeri mühimmatlara rastlanmıştı. - BURSA