Haberler

Motosiklet otomobille çarpıştı : Sürücü ağır yaralı

Motosiklet otomobille çarpıştı : Sürücü ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gölyaka sahil yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi'de Gölyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gölyaka sahil yolunda seyir halinde olan Mehmet K.(31) idaresindeki 16 CAF 809 plakalı motosiklet ile 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet zeytinliğe savrulurken sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
8 kişinin öldüğü otobüsten geriye sadece demir yığını kaldı

Yüreğimizi yakan facianın büyüklüğünü gözler önüne seren kare
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti

Dünyada sadece Türkiye'de var! İzlemek için 40 bin kişi ilçeye akın etti
Kızılırmak'a düşen gençten acı haber

Viyadükten Kızılırmak'a düşen gençten acı haber
Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri

Çıplak halde cansız bedeni bulunan Türkan'ın son görüntüleri
Bakan Uraloğlu: Amik Ovası'na ulaşım 1 saatten 5 dakikaya düşecek

Heyecanlandıran proje! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
Anıtkabir'de Özgür Özel'e soğuk duş

Anıtkabir'de Özel'e soğuk duş