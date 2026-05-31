Motosiklet otomobille çarpıştı : Sürücü ağır yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde Gölyaka sahil yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Orhangazi'de Gölyaka Mahallesi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Gölyaka sahil yolunda seyir halinde olan Mehmet K.(31) idaresindeki 16 CAF 809 plakalı motosiklet ile 51 AAL 380 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet zeytinliğe savrulurken sürücü ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevkedildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevkedildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı