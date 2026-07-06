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Ordu'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı

Ordu'da tırın çarptığı yaya ağır yaralandı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaya kaldırımından caddeye çıkan 74 yaşındaki Ahmet Karabulut'a tır çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde tırın çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, Şahincili Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Karabulut (74) isimli şahıs, yaya kaldırımından çıktıktan sonra caddeye yöneldi. Bu esnada İ.A.'nın (24) kullandığı 52 AFA 006 plakalı tır, Karabulut'u fark etmeyerek çarptı. Tırın altında kalan Karabulut, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin yardımıyla aracın altından çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalesi yapılan Karabulut, ağır yaralı olarak ambulansla Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü gözaltına alınırken, cadde ise bir süre trafiğe kapatıldı. Olay yerindeki incelemelerin ardından tır olay yerinden kaldırılıp trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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