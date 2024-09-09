Ordu Valisi, okul bahçelerinde kazaları önlemek için yeni tedbirler alacak

Ordu Valisi Muammer Erol, okul bahçelerinde ek tedbirlerin alınarak, kazaların yaşanmaması adına, milli eğitim müdürlüğü ve emniyet müdürlüğü ile birlikte yeni çalışmalar yapılacağını söyledi.

Ordu Valiliği toplantı salonunda, Vali Muammer Erol Başkanlığında Eylül Ayı İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlendi. Toplantıda ilk olarak, okul bahçelerinde kazaların önlenmesi için alınması gereken tedbirler ile yeni eğitim ve öğretim yılı değerlendirildi.

Vali Muammer Erol toplantıda, 'uyum haftası' kapsamında 2 Eylül Pazartesi günü ilk gün okuluna gelen ve öğretmeninin çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miray Arslan'ın herkesi derinden üzdüğünü söyledi. Erol, okul bahçelerinde ek tedbirler almak için çalışmalar yapacaklarını belirterek, "Maalesef hepinizin bildiği talihsiz bir olayla başlamış olduk. Üzüldük, canımız yandı. Bu vesileyle kızımızın ailesine başsağlığı, Allah'tan rahmet diliyoruz. Banu öğretmenimize de Allah sabırlar versin. Görünmez kaza, bilerek, kasten yapılan, yapılması ihtimali olan bir şey değil ama tabi bu okul bahçelerinde tedbir alma adına böyle kazalar olmaması için ne yapılabilir? Konusunda bir çalışmanın gerekliliğini de ortaya çıkarmış oldu. Bunu da ilerleyen günlerde milli eğitim ve emniyet müdürümüz ile çalışacağız" dedi.

Vali Erol, 572 okulda 11 bin 497 öğretmen ile bu yıl Ordu'da 9 bin 733 öğrencinin ilköğretime, 9 bin 825 öğrencinin okul öncesi ve ana sınıfları olmak üzere il genelinde toplamda 119 bin 79 öğrencinin bugün itibariyle eğitim ve öğretim yılına başladığını söyleyerek, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını temenni etti. - ORDU