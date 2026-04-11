Ordu merkezli 17 ilde dolandırıcılık operasyonuna 8 tutuklama

Ordu merkezli 17 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyona gözaltına alınan 32 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında, sosyal medya üzerinden "evde sabun paketleme" ve "oto yedek parça satışı" temalı ilanlarla vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilere yönelik yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında son 2 aylık süreçte toplam 21 milyon 814 bin 118 TL tutarında şüpheli para hareketi olduğu belirlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda, Ordu merkezli 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerden 30'u adli makamlara sevk edildi. Yapılan işlemler neticesinde 8 şüpheli tutuklanırken, 22 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - ORDU

