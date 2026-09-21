Ordu Fatsa'da fındık kabuğu ateşinden sıçrayan kıvılcımlar atıl evi küle çevirdi

Ordu Fatsa'da fındık kabuğu ateşinden sıçrayan kıvılcımlar atıl evi küle çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Ordu'nun Fatsa ilçesine bağlı Beyceli Mahallesi'nde sabah temizlik için yakılan fındık kabuklarından sıçrayan kıvılcımlar, atıl durumdaki tek katlı evde yangına yol açtı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ev küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Fatsa ilçesinde fındık kabuğundan sıçrayan alevler atıl haldeki tek katlı evi küle çevirdi.
Olay, ilçenin Beyceli Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir evin önünde temizlik için yakılan fındık kabuklarından sıçrayan kıvılcımlar, atıl durumdaki tek katlı eve ulaştı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev ise küle döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı