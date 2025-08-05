Ordu'da Yol Kenarında Unutulan Valiz Ekipleri Harekete Geçirdi

Ordu'da Yol Kenarında Unutulan Valiz Ekipleri Harekete Geçirdi
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Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Düz Mahalle'de yol kenarında bulunan şüpheli valiz, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla polis ekiplerini alarma geçirdi. Ekipler, güvenlik önlemleri alarak bölgeyi çevreledi. Valiz sahibi gelince içinde kıyafet olduğu belirlendi ve durum normale döndü.

Ordu'da yol kenarında unutulan valiz, ekipleri harekete geçirdi.

Altınordu ilçesi Düz Mahalle'de yol kenarında valiz gören vatandaşlar, şüpheli olma ihtimaline karşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Bu esnada trafik kontrollü bir şekilde sağlandı, vatandaşların ise bölgeye yaklaşmasına izin verilmedi. Valiz, sahibinin gelmesi ile birlikte polis kontrolünde açıldı, içerisinde ise kıyafetler olduğu görüldü.

Sahibinin, valizi teslim almasının ardından durum normale döndü. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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