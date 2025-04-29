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Ordu'da Yaşlı Adamın Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Ordu'da Yaşlı Adamın Evi Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
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Ordu'nun Akkuş ilçesinde 86 yaşındaki Bayram Çoşkun'un evinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşlı bir adamın yaşadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, ilçenin Seferli Mahallesi Tepe Mevkii Küme Evlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Çoşkun'a (86) ait tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü, ev ise kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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