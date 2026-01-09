Haberler

Ordu'da yasadışı silah operasyonu

Ordu'nun Ünye ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, yasadışı silah imalatı yaptığı tespit edilen M.D. isimli bir şahıs tutuklandı. Operasyon kapsamında ruhsatsız tabancalar, şarjörler ve silah imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yasadışı silah imal ve ticaretine yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir kişi tutuklandı.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar kapsamında, M.D. (56) isimli şahsın Ünye ilçesinde yasadışı silah imalatı yaptığı ve imal ettiği silahları il merkezi ile ilçelerinde satmak amacıyla müşteri arayışı içerisinde olduğu yönünde bilgi elde edildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüpheli şahsın ikamet ve eklentilerinde yapılan atamalarda, 15 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca şarjörü, 200 adet tabanca fişeği ve silah imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ve karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D. tutuklandı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
