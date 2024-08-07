Ordu'da yasadışı kenevir ekimi yapan 2 kişi tutuklandı

Ordu'da jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yasadışı yollarla kenevir ekimi yaptığı tespit edilen 2 kişi yakalandı. Adli mercilere sevk edilen şahıslar tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırmalar neticesinde, Ulubey ilçesi Kadıncık Mahallesi'nde yasadışı kenevir bitkisi ekimi yapıldığı tespit edildi. Olay ile ilgili olarak düzenlenen operasyon kapsamında C.T. (67) ve A.P. (47) isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların araç ev ve eklentileri ile arazide yapılan aramada 1 kilo 800 gram gr kubar esrar, 55 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 57 adet av tüfeği fişeği ve 2 adet cep telefonu ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ORDU