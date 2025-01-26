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Ordu'da Yangın: Bir Ev Küller İçinde Kaldı
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Ordu'nun Kumru ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının soba bacasından çıktığı belirlendi, ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Ordu'nun Kumru ilçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, ilçeye bağlı Yalnızdam Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muharrem Çendek'e ait evden dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmadı.

Yangının çıkış sebebinin soba bacasından olduğu belirlenirken, ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yandı, büyük çaplı hasar oluştu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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