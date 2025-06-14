Ordu'da Yanan Yemekten Çıkan Yangın Evde Maddi Hasara Neden Oldu

Ordu'nun Ünye ilçesinde ev sahibinin uyuduğu sırada ocakta unutulan yemekten çıkan yangın sonucu evde maddi hasar oluştu.

Yangın, Erenyurt Mahallesi Koçhisar Küme Evlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Ömer H., bahçeden eve geldiği sırada eşi çarşıdayken ocağa yemek koydu. Yemeği ateşe koyduktan kısa bir süre sonra uyuyakalan Ömer H.'nin ocağa koyduğu yemek yandı. Yemekten çıkan dumanların etkisiyle mutfak bir anda alevlere teslim oldu. Dumanların yoğunlaşmasıyla uykusundan uyanan Ömer H., komşularının da yardımıyla yangını büyümeden söndürmeyi başardı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evde maddi hasar meydana geldi. - ORDU