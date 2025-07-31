Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Şüpheli Tutuklandı
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklanırken, 8 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyon kapsamında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı, 8 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 88 adet sentetik ecza, 2,17 gram metamfetamin, 223,5 gram sentetik kannabinoid ve 0,50 gram eroin ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanırken, toplam 8 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuhammed Can Kırdağ:

o maddenin ismi A-M. yani bonzai değil. tüm polis teşkilatı bu maddeye bonzai demekte ısrar ediyorlar ama bonzai değil bu. bonzai başka birşey. bundan çok daha tehlikeli birşey. A-M de tehlikeli tabi ama bonzai çok daha tehlikeli. cezaları ne ise çeksinler.

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