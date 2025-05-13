Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 22 adet sentetik ecza, 320 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid, 28 adet ecstasy, 8 gram esrar ve 0.78 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, toplamda 16 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU