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Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama

Ordu'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Tutuklama
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Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı. Narkotik ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi, toplamda 16 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemek adına yürütülen çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin son bir haftada yapılan çalışmalarda 22 adet sentetik ecza, 320 gram metamfetamin, 12 gram sentetik kannabinoid, 28 adet ecstasy, 8 gram esrar ve 0.78 gram sentetik kannobinoid hammaddesi ele geçirildi.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 7 şahıstan 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, toplamda 16 şahıs hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının devam edeceği belirtildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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